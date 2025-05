Sani debutta a Berlino. Viaggio tra suoni e parole

Debutto a Berlino, per la nuova composizione del direttore artistico della Chigiana, Nicola Sani. Stasera al BKA, per la prestigiosa serie Unerhörte Musik (Musica inaudita) sarà presentato per la prima volta il nuovo pezzo per trio di voce, trombone e pianoforte, intitolato ‘Anna Blossom has wheels’, su testi dell’artista tedesco Kurt Schwitters, fondatore del principio artistico dadaista chiamato Merz. La voce è quella di Anna Clementi con l’European Music Ensemble.

"Anna Blossom – spiega Sani – è una figura poetica tratta dall’immaginario dadaista ‘Merz’ di Schwitters, straordinario esponente di un’arte proto-intermediale. Dai testi di Schwitters, con successive migrazioni nelle sue rappresentazioni visive, emerge la figura di Anna Blume, le cui variazioni in diverse espressioni linguistiche la trasformano in Anna Blossom nella versione inglese di Myrtle Klein, Anna Blomma nella traduzione svedese di Ilmar Laaban, e in italiano diventa Anna Miofiore nella versione di Achille Perilli. È imparentata idealmente con Rosa Luxemburg e rappresenta il prototipo della donna emancipata del nuovo secolo".

La composizione si sviluppa attraverso un dialogo di prossimità tra la voce e il trombone, in un gioco di avvicinamenti e distanze che rispecchia i contrasti paradossali del testo. "La forte carica anche gestuale dell’interprete vocale – spiega il maestro – viene raccolta dal pianoforte, che commenta con cluster accordali e sonorità prodotte all’interno della tastiera le immagini prodigiose, struggenti e insensate evocate dalle parole". Il brano, originariamente commissionato dal Festival Ars Musica di Bruxelles per ‘Vox’ nel 2020 per voce, pianoforte e Ondes Martenot, viene qui presentato in una versione completamente rinnovata, per un diverso organico. Un nuovo debutto per Sani, compositore contemporaneo che attraverso la sua visione artistica ha costruito le stagioni musicali dell’Accademia Chigiana, sempre con grande attenzione rivolta alla ricerca di linguaggi e connessioni.

L’edizione numero 102 della Micat in Vertice si concluderà proprio questo venerdì, con il concerto dell’Orchestra della Toscana, diretta da Diego Ceretta, al Teatro dei Rozzi. L’evento è in programma alle 21 e chiuderà questa straordinaria rassegna che lascerà il posto alla programmazione dell’International Festiva & Summer Academy, dal 9 luglio al 2 settembre.