Tempi di carnevale a Bettolle

Tempo di carnevale anche a Sinalunga e nelle sue frazioni con le associazioni protagoniste. A Rigomagno domenica 19 febbraio torna il Carnevale dei bambini a cura della Pro Loco nel delizioso borgo. Animazione, giochi, merenda e panelle sono il menù di un pomeriggio di festa a partire dalle ore 15. Un’idea per tenere in vita le tradizioni e animare il piccolo paese: eventi come questo sono infatti importanti anche per ‘fare squadra’ e radunare la comunità, aspetto decisamente prezioso nei paesi più piccoli.

Un gradito ritorno è anche il carnevale a Bettolle a cura della Pro Loco e con la presenza delle contrade. Sabato cena e ballo al ristorante Apogeo con la premiazione della maschera più bella mentre domenica il divertimento si sposta in piazza Garibaldi con il corteo mascherato delle cinque contrade (i cui tamburini e sbandieratori domenica si sono esibiti al Carnevale di Foiano) e la premiazione. Associazioni - va ricordato che anche alcuni rioni di Sinalunga hanno organizzato feste di carnevale nelle scorse domeniche - ma non solo perché il 18 e 19 febbraio la parrocchia di San Martino organizza il carnevale al teatrino in via Cavour a Sinalunga con merenda, giochi, lotteria e l’immancabile premio dedicato alla maschera più bella.

L.S.