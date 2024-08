Il debutto del telelaser. Controlli della velocità a Taverne, Isola, Pescaia

Siena, 3 agosto 2024 – Strada di Pescaia, come ampiamente annunciato, la zona sud del territorio, tra le frazioni di Taverne d’Arbia e Isola d’Arbia. Da lunedì occhio al rispetto dei limiti di velocità e occhio al telelaser, che entra in funzione su queste tre direttrici. Come aveva detto l’assessore Enrico Tucci in sede di presentazione, ogni settimana verranno indicate le zone interessate dai controlli. E sempre come aveva anticipato Tucci, strada di Pescaia (considerata una delle più pericolose per la viabilità urbana) sarà sempre soggetta ai controlli con l’occhio elettronico.

L’iniziativa, si sostiene ora da Palazzo pubblico, è stata presa "per garantire una maggiore sicurezza sulle strade cittadine. L’apparecchio verrà utilizzato per rilevare e sanzionare eventuali infrazioni al Codice della strada, in particolare l’eccesso di velocità". Il monitoraggio, si specifica, verrà effettuato "monitorando le strade di collegamento con il centro sia in entrata sia in uscita", con riferimento in particolare a Taverne e Isola d’Arbia.

Si tratta di una nuova misura per sanzionare gli utenti della strada indisciplinati che si aggiunge ai due tutor (che hanno sostituito gli autovelox sulla Cassia e sul lotto zero della Due Mari) e ai dispositivi di controllo del rosso semaforico disseminati in molti impianti della città. Se a questo si unisce la volontà di intervenire anche sul sistema di controllo di accesso alla zona a traffico limitato, inserendo la rilevazione per gli accessi multipli di auto legate a un unico permesso, il quadro sanzionatorio è completo.

I telelaser rappresentano una novità sulle strade del circuito urbano. In Pescaia, per esempio il limite è di 60 chilometri orari: nella fase preparatoria, sicuramente è stata individuata come possibile postazione la piazzola sulla corsia a salire davanti all’autolavaggio , all’altezza del tiro a segno, al termine del lungo rettilineo.

A Isola d’Arbia, considerata la presenza del tutor sulla Cassia, una possibile presenza del laser potrebbe essere sulla bretella verso Renaccio, così come nelle vicinanze di Taverne d’Arbia, vedi annuncio della polizia municipale.

Orlando Pacchiani