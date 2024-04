Teatro Regina Margherita di Marcialla Vanno in scena ’I Rampanti’ La Compagnia "I Rampanti" porta sul palco del Teatro Regina Margherita di Marcialla la commedia "I barroccini di via dell’Ariento", remake di Dory Cei con adattamento di Sergio Berti. Un'opera apprezzata per l'ironia e la musicalità, che mette in scena il popolano arricchito in un contesto di comicità e leggerezza.