Teatro Povero di Monticchiello: durante gli eventi di Valdichiana parte la raccolta fondi

Siena, 24 agosto 2025 - Unione dei Comuni della Valdichiana Senese: anche la Capitale Toscana della Cultura supporta il Teatro Povero di Monticchiello. L’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese si unisce al supporto dimostrato verso il Teatro Povero di Monticchiello a seguito dell’incendio che ha colpito il magazzino: durante gli eventi di Valdichiana2025 sarà attiva una raccolta fondi.

L’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese esprime la propria vicinanza e solidarietà al Teatro Povero di Monticchiello, colpito lo scorso 14 agosto da un incendio che ha distrutto il magazzino contenente scenografie, materiali di scena e parte del patrimonio storico della compagnia. Consapevole del valore unico che il Teatro Povero rappresenta, come esperienza di teatro partecipato e presidio culturale di eccellenza riconosciuto a livello locale, regionale e nazionale, la giunta dell’Unione dei Comuni ha approvato all’unanimità una delibera che autorizza l’attivazione di una raccolta donazioni durante gli eventi in programma nel calendario di Valdichiana2025 Capitale Toscana della Cultura.

La decisione è stata assunta in coerenza con i principi sanciti dallo Statuto dell’Unione e alla base dei progetti di Valdichiana2025 Capitale Toscana della Cultura, basati sulla valorizzazione culturale, sociale ed economica del territorio, e con la programmazione di interventi di welfare culturale avviata grazie ai fondi FSE+ 2021-2027, nei settori di musica, teatro e archeologia, finalizzati all’inclusione e all’integrazione sociale. La raccolta fondi sarà a cura e responsabilità della Compagnia del Teatro Povero di Monticchiello Soc. Coop. di Comunità, che ha chiesto formalmente l’autorizzazione lo scorso 20 agosto. La giunta ha inoltre deliberato l’avvio immediato dell’iniziativa già in occasione del concerto dell’Accademia Musicale Chigiana, previsto a Chiusi il 23 agosto.

Per chi volesse contribuire direttamente, il Teatro Povero ha messo a disposizione un IBAN e un conto PayPal: IBAN: IT39F0501802800000020000795, presso Banca Etica, intestato a Compagnia del Teatro Povero di Monticchiello Soc. Coop. di Comunità PayPal: paypal.me/teatropovero. Causale: “Donazione per incendio magazzino scenografie”, aggiungendo nome e cognome del donatore. L’Unione dei Comuni Valdichiana Senese continuerà a seguire da vicino la situazione, con la certezza che la forza della comunità e il sostegno collettivo permetteranno al Teatro Povero di Monticchiello di ricostruire il proprio patrimonio e tornare a brillare come sempre.

Maurizio Costanzo