Teatro Politeama Stasera Santagata e Licata sul palco con ’Lei’

Al Teatro Politeama di Poggibonsi va in scena lo spettacolo ’Lei’. Con Alfonso Santagata, riconosciuto maestro del teatro contemporaneo, e Sergio Licatalosi. Oggi alle 21 in sala Set. Si tratta del nuovo lavoro firmato da Alfonso Santagata ed ispirato a ’La mite’ di Fëdor Dostoevskij. Il protagonista è un usuraio che, sconvolto dopo il suicidio della giovane moglie, si abbandona a un soliloquio delirante. Nella sua disordinata sconnessione si scaglia contro chiunque torni alla sua mente, cercando di ricostruire le cause della propria catastrofe. Ex capitano cacciato dal suo reggimento con l’accusa di viltà, è stato un uomo avaro e vendicativo, chiuso nella sua gabbia di sistemi, pretendeva che lei lo amasse, credesse in lui e lo seguisse, ma così non era. Con Dostoevskij saltano tutte le logiche, le certezze crollano e la domanda che si innesca è: "Chi è il carnefice dei due?". In seno alla rassegna Discipline(s) con il contributo Mic.

Fabrizio Calabrese