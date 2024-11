Teatro Gourmet al Politeama. Intesa tra palcoscenico e fornelli

Quando il teatro incontra il cibo e nasce la rassegna "Teatro Gourmet", per celebrare la grande intesa che c’è sempre stata tra il palcoscenico e i fornelli. Nel primo appuntamento, all’attore Vito il compito di dare delle risposte ben precise a tanti dubbi sull’arte culinaria dei nostri giorni. Lo farà mettendo in scena lo spettacolo teatrale "L’altezza delle lasagne",monologo di sopravvivenza gastronomica. In programma domani alle 21 nella Sala Minore del Teatro Politeama di Poggibonsi. La drammaturgia è a firma di Francesco Freyrie e Andrea Zalone, e la regia è curata da Daniele Sala. Una produzione di Cronopios. Ed ecco le domande: perche´ e` scomparsa la rucola e siamo invasi dall’avocado? Chi ha deciso che non serve piu` la mezzaluna? Cosa ha trasformato il semplice gesto di nutrirsi in una nuova religione? Da quando l’uomo ha smesso di fare da mangiare e si e` trasformato in Chef? Si puo` preparare una torta di mele ecosostenibile senza sfruttare l’ambiente? Nel nuovo one man show, Vito porta il pubblico su un terreno a lui caro, quello del cibo e della cucina, in un excursus esilarante e spietato sul malsano e perverso rapporto tra l’uomo e il piano cottura. Lo spettacolo che tutti quelli che amano cucinare dovrebbero vedere. Vito debutta con il nuovo monologo "L’altezza delle lasagne", uno spettacolo il cui fil rouge è il mondo della cucina con tutte le sue mistificazioni, ossessioni e derive. Vito, attore comico da sempre appassionato gourmand e conduttore di seguitissime trasmissioni di cucina (tra cui "Vito con i suoi" su Gambero Rosso Channel), affronta con ironia e un pizzico di cattiveria un tema che gli è particolarmente caro: il cibo.Uno spettacolo "politicamente scorretto" in cui chiunque si sentirà "preso in mezzo" e in qualche modo coinvolto. L’appuntamento è un fuori abbonamento della nuova stagione congiunta dei teatri della Valdelsa. Per informazioni telefonare ai numeri: 0577/985697 - 0577/983067. Fabrizio Calabrese