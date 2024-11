Teatro del Popolo: "Le donne forti danzano scalze"

In scena la storia di cinque donne vittime di violenze di diverso tipo. Si tratta della performance teatrale estratta dallo spettacolo "Le donne forti danzano scalze" di ArTe MuDa in collaborazione con Amnesty International Italia, in scena sabato 23 novembre alle 17 al Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa. Nell’ambito del più ampio evento "Libere di volare", per sostenere i progetti contro la violenza sulle donne. A cura di "Selena Italy ETS - Donne in rete per la crescita professionale e personale". L’obiettivo è dare voce a chi non ce l’ha, a quelle donne vittime di tratta che sono sempre più numerose. Lo spettacolo racconta le storie di Hina, Juliette, Deborah, Isoke e Carmen. Alcune di loro sono apparse sulle prime pagine della cronaca nera recente. Altre sono figure di donne sicuramente meno famose ma non meno rappresentative delle violenze solitamente subite dalle donne in tutto il mondo. Donne di cui, per usare le parole di Dacia Maraini, si sentono i "passi affrettati", silenziosi e discreti. La performance vuole sottolineare come non siano solo le percosse a rendere le donne schiave di un uomo. Ma è il continuo lavaggio del cervello di chi trova la chiave per entrare dentro e poi si comporta da padrone, chiude le finestre al sole, calpesta tutti i ricordi, demolisce quello che sei finché non sei più niente. "Libere di volare" inizia alle 16,30 con i saluti di Lucia Donati e del Sindaco di Colle Piero Pii. Alle 17,40 conversazione con Roberto Micali e Tiziana Rubano di ArTe MuDa. A seguire Elda Lettieri, presidente Selena Italy. Alle 18 incontro con Lia Beltrami. Fabrizio Calabrese