Teatro dei Varii: rush finale. Confermata la riapertura nella prossima primavera

Teatro dei Varii al rush finale, o quasi. "L’obiettivo di riapertura del Teatro dei Varii per la primavera del 2025 è confermato", ha dichiarato con fermezza il vice sindaco di Colle Marco Speranza durante l’ultimo consiglio comunale. "Ci tengo a precisare – ha aggiunto – che nel precedente affidamento, quello a fine dicembre 2023, erano stati impegnati circa 60mila euro, che rappresentano circa la metà della cifra necessaria per riaprire il Teatro dei Varii. Infatti, nella variazione di luglio, avevamo previsto altre risorse per consentire l’affidamento definitivo per la riapertura totale". La parte legata alla burocrazia dovrebbe, quindi, essere ormai superata, almeno stando a quanto risulta da alcuni atti dell’amministrazione comunale. Ora resta un lavoro di dettaglio per risolvere definitivamente il problema dei parapetti e permettere la riapertura del sipario del Teatro più antico della città. Va detto che il luogo è già stato parzialmente aperto, poiché è stato possibile visitarlo durante alcuni recenti eventi, ma in quelle occasioni non è stato possibile svolgere attività di pubblico spettacolo né accedere ai palchetti. Le visite si sono limitate alla possibilità di passeggiare all’interno di quel meraviglioso gioiello architettonico, splendido esempio di teatro all’italiana, ma non sono state possibili le attività teatrali vere e proprie. L’attesa per la riapertura definitiva cresce di giorno in giorno e si spera che la primavera porti la tanto agognata ripresa. Già si ipotizzano possibili abbinamenti tra la stagione del Teatro del Popolo e una nuova stagione al Teatro dei Varii, oppure si suggerisce l’idea di aggiungere uno schermo al multisala di Colle, in modo da ridare vita alla zona del Castello anche con un nuovo cinema, proprio come ai tempi passati. Sebbene non sia stata ancora fissata una data certa, si ritiene che questa prima parte del 2025 possa essere il momento della svolta. O, comunque, della conclusione dei lavori. Si aprirebbe poi il sipario sul settecentesco Teatro dei Varii del Castello di Colle, concludendo finalmente il lungo iter legato alla risoluzione dei problemi di sicurezza che da anni costringono il teatro alla chiusura e all’inutilizzo, nonostante l’intervento di restauro accurato a cui è stato sottoposto.

Lodovico Andreucci