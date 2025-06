Teatro dei Varii. Revocato il contratto

Revocato l’affidamento dei lavori per il Teatro dei Varii: nuovo progetto entro metà giugno È stato deliberato un contratto di appalto risolto attraverso un atto della giunta. Il Comune di Colle ha ufficialmente revocato l’affidamento dei lavori per la conclusione del Teatro dei Varii, uno degli interventi più attesi sul fronte culturale cittadino. L’amministrazione comunale ha già annunciato la volontà di presentare un nuovo progetto aggiornato, che tenga conto delle esigenze emerse e dei vincoli architettonici e funzionali dell’edificio. Il riferimento, in particolare, è all’impasse dei palchetti del Teatro, nodo centrale che ha condizionato l’avanzamento dell’opera.

La nuova proposta progettuale dovrebbe essere pronta per l’approvazione entro la metà di giugno. L’obiettivo dichiarato è quello di rilanciare definitivamente l’opera e restituire alla città uno spazio teatrale pienamente funzionante, capace di ospitare eventi culturali, spettacoli, incontri e attività legate alla promozione artistica locale.

L’ultima attività svolta all’interno del Teatro risale al 2018, con la presentazione di un nuovo modello di Ducati, evento che resta emblematico della lunga attesa per il completamento del restauro. "Stiamo lavorando per garantire un progetto solido e definitivo – fanno sapere dall’amministrazione – affinché il Teatro dei Varii possa finalmente tornare a essere un punto di riferimento per la comunità e un motore per la vita culturale cittadina". Resta dunque alta l’attenzione sul futuro dell’opera, con l’auspicio che la nuova fase porti al completamento di un luogo simbolo per Colle e che possa, nel tempo, accogliere anche produzioni teatrali di rilievo regionale.

Lodovico Andreucci