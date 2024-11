Teatro degli Artusi, studi di Proust. Vere e proprie esperienze

Al Teatro degli Astrusi di Montalcino arrivano gli ‘Cahiers d’Écriture I e II’, due studi preparatori per ‘À la Recherche du Temps Perdu’ di Marcel Proust, scritto e diretto da Marco Filiberti. In scena il 6 e 7 dicembre, ma i biglietti sono già disponibili su ticketone.it. Lo spettacolo è portato in scena da Daniel De Rossi, Diletta Masetti, Giovanni De Giorgi, Zoe Zolferino, Luca Tanganelli, Adele Masciello, Massimo Odierna, Alessio Giusto, Olimpia Marmoross, Martina Massaro e Pietro Bovi. Drammaturgo e regista di teatro e cinema, attore, didatta e saggista, narratore e poeta, Marco Filiberti, nato a Milano, vive da molti anni in Toscana, dove nel 2013 ha fondato Le Vie del Teatro in Terra di Siena. I suoi ‘Cahiers d’Écriture I e II’ sono "un primo passo – spiegano i curatori della rassegna teatrale – verso una trasposizione drammaturgica integrale della ‘Recherche’ di Proust, volta sia a svelarne la labirintica architettura sia a presentare l’opera al pubblico attraverso espressioni drammatizzate".

Un progetto ambizioso, partito lo scorso anno, che porta con sé tutta l’essenza del teatro nella percezione di Filiberti, che per i suoi lavori ha coniato la definizione di ‘accadimento’. Non spettacoli convenzionalmente offerti al pubblico, quindi, ma vere e proprie ‘esperienze’. Secondo appuntamento della stagione curata dal Teatro dei Fondi, quindi, che unisce il Teatro degli Astrusi di Montalcino e il Teatro della Grancia di Montisi in un’unica rassegna, che proseguirà poi sabato 28 dicembre agli Astrusi con il Toscana Gospel Festival. Intanto, però, si è aperta anche la programmazione dedicata ai più piccoli, che il mese prossimo propone in clima natalizio, per il 15 dicembre alle 17, lo spettacolo della compagnia sarda Effimero Meraviglioso ‘Una ricetta di Natale’ di Francesco Cappai.

R.B.