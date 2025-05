’Stanley Tucci in Italia’ in onda. Dal 19 maggio l’episodio senese

Sarà protagonista anche Siena della nuova stagione di ’Stanley Tucci in Italy’, il format televisivo del National Geographic con protagonista il celebre attore italo-americano, pluripremiato per le sue tante interpretazioni cinematografiche. In onda dal 19 maggio in esclusiva sulla piattaforma Disney+, la trasmissione prevederà 5 episodi girati tra Toscana, Trentino-Alto Adige, Abruzzo, Lombardia e Lazio per raccontare il territorio italiano attraverso il cibo e le sue tradizioni territoriali.

Incontrando persone del posto, appassionati di gastronomia e artigiani, Stanley Tucci porta il telespettatore alla scoperta di tesori nascosti e storie inedite. Una di queste puntate vedrà protagonista Siena, mandando in scena ciò che l’attore ha girato con la sua troupe la scorsa estate nella Contrada del Valdimontone in occasione del Palio del 2 luglio.

Dal trailer di lancio si vede Tucci partecipare alla cena di Contrada, ma ci sono anche passaggi dedicati alle colline della Valdorcia per poi arrivare nel cuore di Firenze. Non resta che attendere la messa in oda per scoprire tutti i dettagli e quali storie e prodotti saranno protagonisti del format prodotto dalla Salt Productions di Tucci, assieme a Specialist Factual Productions di Bbc Studios, quale diario di viaggio di sicura qualità.

G.P.