Teatro Caos di Chianciano. Un cartellone di spettacoli per "lasciare il segno"

Vuole "lasciare il segno" la nuova stagione teatrale del teatro Caos di Chianciano Terme e a spiegarne approccio e obbiettivi sono stati l’assessore Michele Micheli e il direttore artistico Manfredi Rutelli. La nuova stagione 2024/2025 a cura di Lst-Teatro "lascia il segno come funzione di crescita culturale, di ampliamento degli orizzonti, di sviluppo di una coscienza critica, di sensibilizzazione alla bellezza, che l’attività teatrale ha all’interno di una comunità", ha spiegato l’assessore comunale Michele Micheli, sottolineando che "l’obiettivo è una nuova modalità di gestione della cultura, usando il drive della co-progettazione.

"Vorremmo lasciare il segno perché ci opponiamo fortemente a che il teatro sia solo la conta dei biglietti, sia merce da mercato – sottolinea il direttore artistico Rutelli –. Noi vogliamo un teatro come esperienza e vorremmo un pubblico consapevole del volerla fare. Non si tratta solo di vendere biglietti, ma di pensare, insieme, la città, la società e il mondo". Nove spettacoli in abbonamento, due fuori abbonamento e un evento speciale, tra questi tre anteprime nazionali assolute, due produzioni originali, una residenza artistica, artisti affermati e giovani emergenti, per offrire un cartellone coinvolgente e di qualità, originale e innovativo.

Il programma è al via sabato 9 novembre con lo spettacolo ’Il bar sotto il mare’, il 23 novembre c’è ’Il Dio dell’acqua’, quindi il 22 dicembre ’La fiaba dell’amore lento’ e il 18 gennaio ’Lei Lear’. Il 16 febbraio la programmazione prosegue con ’Smarrimento’; il 23 febbraio con ’Il figlio migliore’ mentre domenica 2 marzo il ricco cartellone del Teatro Caos prevede ’Come diventare ricchi e famosi’, quindi il 30 marzo c’è lo spettacolo ’Dov’è la vittoria’.

Sabato 7 dicembre fuori abbonamento ’666.PPP’ e il 5 gennaio ’Postcards’. Il 16 marzo progetti speciali nella Giornata di commemorazione delle vittime della mafia con ’Il figlio del magistrato’. Una programmazione, quella di Chianciano Terme, che sarà ulteriormente valorizzato dalla possibilità di fruire di una formula con aperitivo per rendere ancora più socializzante la serata. Gli abbonati sotto i 24 anni e sopra i 68, i soci Lst teatro, soci pro Loco e soci Unicoop avranno dei prezzi scontati.

