"Teatro a Merenda". Sabato alle 16

A Colle di Val d’Elsa, al Teatro del Popolo, arriva "Teatro a Merenda". La rassegna dedicata ai più piccoli e alle famiglie. In scena, sabato 22 marzo alle 16 ‘In bocca al Lupo!’ di Fontemaggiore Teatro di Perugia. Ricolto ai bambini dai 4 anni in su, lo spettacolo è scritto e diretto da Marco Lucci, grande maestro di muppets. Un viaggio di crescita e di incontri tra capre golose, lepri sentinelle e ovviamente lupi. La rassegna si conclude domenica 30 marzo con "Voglio la Luna" di Teatro Pirata di Ancona uno spettacolo poetico che dopo centinaia di repliche all’attivo è da considerarsi un grande classico del teatro ragazzi italiano. Con musica dal vivo, ha vinto il premio Eolo awards nel 2013 come migliore progetto educativo. A cura di Timbre.

Fabrizio Calabrese