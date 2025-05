"Buonconvento, risposte sulla piscina"

"Da anni si rincorrono annunci sulla riapertura della piscina di Buonconvento, ma a oggi la situazione resta immutata". È quanto afferma l’associazione Aria Nuova. "Un progetto nato anni fa – sostiene – in accordo tra i comuni di Buonconvento, Montalcino, Monteroni d’Arbia, Murlo e San Quirico d’Orcia, che rappresenta un servizio fondamentale per tutta comunità – continua il comunicato –. Tuttavia, senza indicazioni certe e trasparenti cresce la delusione tra i cittadini, che da troppo tempo attendono risposte". Un luogo che è stato un punto di riferimento per tutta la comunità e per i ragazzi che frequentavano i corsi, da oggi purtroppo non utilizzabile. "Ci rattrista sapere i bambini e i ragazzi dei nostri Comuni non abbiano a disposizione uno spazio simile – prosegue la nota –. Crediamo che sia compito nostro, come nuova generazione, impegnarci per lasciare un territorio migliore di quello che abbiamo ricevuto. Non peggiore".

Due le richieste che l’associazione pone ai Comuni di riferimento: "Quali adempimenti tecnici restano da completare? Quando finalmente sarà possibile resituire l’impianto alla cittadinanza? Siamo favorevoli alla gestione condivisa dei Comuni e crediamo nella forza della collaborazione. Ma riteniamo essenziale garantire trasparenza, rispetto certi tempi specialmente su un tema che riguarda la qualità della vita delle persone. Come Aria Nuova chiediamo dunque un incontro con il sindaco si Buonconvento per avere informazioni chiare e dirette sullo stato dei lavori delle prospettive di riapertura".