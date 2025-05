Piancastagnaio, apre l’oratorio. Il centro per i giovani realizzato con il contributo dei cittadini

Sarà inaugurato il prossimo 24 maggio a Piancastagnaio l’ oratorio parrocchiale San Filippo Neri. La cerimonia si terrà alle 16,30 nella struttura dell’ex Hotel Capriolo, acquistato dalla parrocchia di Santa Maria Assunta con il contributo della Conferenza episcopale italiana e la generosità della popolazione di Piancastagnaio, che ha fatto sì che il sogno di dare al paese un centro per la comunità dove poter vivere le iniziative, il cammino sociale e spirituale per tutti e soprattutto per i giovani e giovanissimi del paese.

Sarà presente il vescovo della diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello Bernardino Giordano che taglierà il nastro all’ingresso dell’edificio e successivamente celebrerà la santa messa concelebrata dai parroci del paese don Gianpietro Guerrini e don Francisco Javier.

Saranno presenti le autorità civili e militari e la banda Filarmonica di Piancastagnaio Egisto Cavallucci. L’oratorio San Filippo Neri ha visto una grande partecipazione popolare da parte della gente di Piancastagnaio. Oltre alla grande risposta per quanto riguarda la raccolta economica, vi è stata una bella partecipazione di volontari e volontarie, ditte e aziende locali che hanno voluto essere vicini alla parrocchia, per realizzare questa grande opera destinata al futuro dai suoi giovani e per garantire le attività comunitarie.

Un centro dove lo spirito di servizio sarà presente assieme alla solidarietà, considerato che al suo interno già sono presenti alcune realtà di volontariato che operano sull’Amiata. L’oratorio sarà dedicato a San Filippo Neri, il santo della gioia, fondatore appunto degli oratori e patrono del paese.