Prosegue "Teatro a Merenda", la rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie. Oggi alle 16 nella Sala Minore del Teatro Politeama a Poggibonsi, arriva uno spettacolo che parla di pace. L’Accademia perduta Romagna Teatri Tanti Così Progetti portano in scena "Ferdinando il toro, i fiori e il calabrone" di Danilo Conti e Antonella Piroli. Pubblicata per la prima volta nel 1936, la favola di Ferdinando, il giovane toro che preferisce il profumo di un fiore alla violenza della corrida, suonò a molti come una nemmeno troppo velata metafora pacifista. C’era una volta in Spagna un piccolo toro che si chiamava Ferdinando che non amava combattere e dimostrare la sua forza, e non per una decisione o per un particolare motivo, ma perché semplicemente era fatto così. Perché amava il profumo dei fiori e la loro bellezza. Con il passar degli anni Ferdinando crebbe e divenne molto grosso e forte. Tutti gli altri tori non si sottraevano al combattimento nell’arena di Madrid, La Plaza de Toros, contro il Torero, anzi, lo desideravano. Ma Ferdinando no.

Fabrizio Calabrese