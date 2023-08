Taxi gratis all'uscita dalle discoteche a Roma e Siena: firma con Salvini

Taxi gratis all’uscita dalle discoteche, accordo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la sicurezza stradale. A firmarlo c’era ieri anche Antonio Degortes, titolare de La Capannina a Castiglione della Pescaia (nella foto con il ministro Matteo Salvini). ll protocollo d’intesa con le associazioni rappresentative dei locali di intrattenimento notturno riguarda un progetto sperimentale che prevede appunto taxi gratuiti per tornare a casa a fine serata. In Toscana solo La Capannina ha aderito. Il Mit ha stanziato fondi per pagare l’auto bianca o il bus navetta a chi, uscito dalla discoteca, facendo l’acol test superi il limite previsto per mettersi alla guida. In tal caso sarà portato a casa e così le persone con lui. I locali forniranno i voucher, previa convenzione con i tassisti o ncc.