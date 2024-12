Tavolo in Regione sulla crisi Telco: "Manca ancora il piano industriale. Ma rassicurazioni sugli stipendi"

"Piccoli passi in avanti dalla riunione in Regione sulla vicenda Telco". È il primissimo commento di Samuele Bernardini, segretario generale di Slc Cgil Siena, al termine dell’incontro istituzionale relativo alle vertenza che interessa i cinquanta lavoratori del polo produttivo di Belvedere a Colle di Val d’Elsa specializzato nella realizzazione di infrastrutture in rete. Cerchiamo allora di comprendere più da vicino la situazione, alla luce di quanto emerso dal tavolo coordinato dall’assessora regionale alla Formazione professionale Alessandra Nardini con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti.

"Non abbiamo ancora l’auspicato piano industriale – spiega Bernardini – che rimane in fase di elaborazione. L’azienda ha motivato la situazione attuale con una questione debitoria ancora da sanare tra vecchia e nuova proprietà in seguito al passaggio avvenuto nei mesi scorsi. Un tema che sarà oggetto di un confronto, nei prossimi giorni, in questo caso fra i due soggetti imprenditoriali".

Ma non mancano gli aspetti positivi, rileva Bernardini: "Siamo stati rassicurati da Telco in merito agli stipendi. La copertura economica c’è, per quanto riguarda la liquidazione delle spettanze ai dipendenti al 20 di questo mese, relative quindi a novembre. Casomai, per adesso, non ci sarebbero certezze a proposito della tredicesima. Ma anche da tale profilo speriamo in un cambiamento di scenario. In più, altro tema senza dubbio rilevante, stanno giungendo nei magazzini di Telco i materiali per portare avanti le lavorazioni in modo regolare". E ancora. "Fino a non molto tempo fa, non era così e avevamo assistito pure a periodi di ‘ferie forzate’. E adesso registriamo con soddisfazione anche questa novità, in fatto di produzione".

E’ previsto un ulteriore incontro istituzionale prima delle Festività? "Sì, è in agenda per il 18 dicembre, sempre in Regione. Intendiamo dare continuità al tavolo e in più saremo a ridosso della scadenza del 20 per i salari da saldare. Come sigla sindacale – conclude Bernardini per Slc Cgil Siena – restiamo con ‘le antenne dritte’ e pronti a monitorare il quadro in ogni momento".

Paolo Bartalini