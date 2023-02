Taverne, schianto alla rotonda: un ferito. Arrivano anche i pompieri

Incidente fra due macchine ieri verso le 16.20 a Taverne d’Arbia, all’altezza della rotonda fra via Renaldini e appunto la frazione. Una persona è rimasta ferita, seppure in modo non grave. Sul posto subito i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi mentre la polizia municipale effettuava i rilievi smaltendo il rallentamento del traffico che è stato inevitabile.

In un altro incidente, questo avvenuto intorno a mezzogiorno a San Piero in Barca, invece, nel comune di Castelnuovo Berardenga, è rimasta ferita una 21enne. La donna è stata trasferita dalla Misericordia di Rapolano alle Scotte. In questo caso gli accertamenti sull’incidente sono stati svolti dai carabinieri, presenti a San Piero in Barca insieme ai pompieri.