"Tasse non riscosse Il problema era noto"

"Un’amministrazione può cercare di nascondere i propri insuccessi attivando una ‘narrazione fantasy’ della realtà e per un certo periodo di tempo può riuscire ad ingannare i cittadini, ma poi arriva sempre la resa dei conti e quelli ci dicono che, a fronte di un’alta spesa per la promozione, le presenze sono calate a picco e i fatturati degli albergatori sono ai minimi storici. Credo sia anche indicativo il dato della chiusura di oltre 50 alberghi durante il mandato Marchetti". Dura la critica del capo dell’opposizione Paolo Piccinelli che non risparmia critiche alla attuale maggioranza e che interviene sulla complessa vicenda dell’impagato tasse a Chianciano.

"Stanno cercando di far passare come nuovo, un problema invece molto noto. I numeri parlano chiaro e già nel primo mandato di Marchetti, il non riscosso delle entrate tributarie era passato da 4 a 8 milioni di euro. Quando si presenta un problema, va affrontato, rimandarlo e poi doverlo risolvere di fronte ad un’emergenza è sempre difficile, specie se hai avuto 10 anni di tempo per pensare ad una soluzione". Nel 2021 il dato del non riscosso superava i 14 milioni ed attualmente i residui attivi dell’amministrazione comunale superano i 17 milioni. Uno scenario che preoccupa e che testimonia la crisi economica della cittadina e che in questi giorni sta turbando il rapporto fra albergatori e Comune. "Ma la cosa che stupisce è il fatto che una maggioranza di centro destra con all’interno Stefano Giorni segretario della Lega per la Valdichiana o lo stesso Sindaco di Fratelli d’Italia, si stia accanendo verso la categoria degli imprenditori, minacciando l’aumento delle imposte". La dichiarazione di Paolo Piccinelli assume così anche un sapore politico e chiama in causa i partiti vicini ed in alcuni casi sostenitori della giunta di Marchetti.