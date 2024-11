Tartufo bianco. Mostra mercato per appassionati

Tutto pronto per l’edizione 2024 della Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi a San Giovanni d’Asso. Stamani alle 10, apertura degli stand del tradizionale mercatino lungo il borgo, la ‘cerca’ insieme ai tartufai e i loro cani e alle 11 l’inaugurazione. L’apertura del grande spazio chiamato Truffle Square come lo stand della Pro Loco, dove si può pranzare e cenare, è previsto per le 12. La prima “Gran Cena” curata dal ristorante stellato “La Parolina” di Acquapendente prevede un menù a base di tartufo bianco delle Crete Senesi e vini dell’Orcia Doc. Quest’anno, lo spazio Truffle Square diventa un ristorante permanente, a pranzo e a cena, coordinato proprio da Iside e Romano de La Parolina.