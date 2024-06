Tartuca, raccolta fondi per l’oratorio. Video e mobilitazione per il restauro

"E’ più di un semplice edificio di culto. E’ il cuore delle nostre vite. Testimone delle emozioni più profonde di chiunque entri in queste mura", dice la ragazza. "Guardate l’altare, gli affreschi qui intorno. Questa bellezza, frutto dell’amore e dell’impegno dei tartuchini", gli fa eco subito dopo il giovane. Contradaioli di Castelvecchio, voci narranti del video realizzato interamente dalla Tartuca per promuovere il progetto ’E’ la nostra Volta’. Si tratta della campagna di comunicazione e di raccolta fondi per consentire un adeguato intervento di restauro della volta affrescata sovrastante, appunto, l’oratorio di Sant’Antonio da Padova alle Murella. "Oggi come allora chiamiano a raccolta tutti i tartuchini, è il vostro impegno che può far continuare la storia", si dice ancora nel video dove anche l’ex priore Giordano Bruno Barbarulli invita: "Questo è il momento di agire, unisciti a noi".

Per coprire l’intervento di restauro sono state ricercate dalla Contrada risorse finanziarie attraverso il bando ’Let’s Art’ istituito dalla Fondazione Mps. Il bando prevede di elargire un massimo di 20mila euro mentre la Contrada potrà trovare altre risorse attraverso un crowdfunding. Quest’ultimo, come si ricorderà, era stata la strada già percorsa con successo dalla Selva nel 2017 per reperire risorse per l’intervento nell’oratorio di San Sebastiano. Tornando alla Tartuca, la banca Mps ha messo a disposizione per l’anno 2024 una somma di 16 mila euro per ciascuna Contrada per interventi di restauro e manutenzione che verranno ovviamente dirottate dal priore Simone Ciotti sulla Volta dell’oratorio di Sant’Antonio. Intanto al progetto è stato devoluto l’incasso della cena di fine maggio per celebrare i 200 anni della nascita di Tito Sarrocchi. E tanti altri eventi saranno organizzati a questo scopo per cercare di dare il via ai lavori in autunno.

A fare il punto sullo stato dell’arte della cupola è stato l’ingegnere Edoardo Fontani, tartuchino, come il direttore dei lavori Andrea Milani. Chiara la necessità di procedere ad un intervento di restauro non solo degli elementi di pregio, ma anche delle parti strutturali della chiesa ed in particolare della copertura della cupola centrale.

La.Valde.