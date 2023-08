Tartuca e Chiocciola, doppio ricorso vittorioso a Siena: Assunta nel Duomo

La Madonna del voto è stata sistemata ieri alle 8 sull’altare del Duomo. Mentre l’immagine dell’Assunta veniva maneggiata delicatamente, nella Cattedrale il parroco don Franco Gonzi (nella foto) estraeva le bandiere per l’Assunta. Prima ad uscire al Chiocciola, quindi Oca, Nicchio, Pantera, Tartuca, Civetta, Bruco, Istrice, Valdimontone, Lupa, Selva, Aquila, Torre, Giraffa, Onda, Drago e Leocorno. Scorrendo dal 1999 ad oggi le posizioni delle Contrade risultate vittoriose, spicca la Chiocciola che si trova dov’erano il Valdimontone e la Selva rispettivamente nel 2012 e nel 2015. Ma anche la Tartuca è alla quinta colonna: qui si trovavano i vessilli dell’Onda nel 2017 e della Civetta nel 2014 quando arrivarono prime al bandierino. Doppio ricorso favorevole inoltre per la Pantera che è quarta, stessa posizione della Tartuca vittoriosa nel 2002 e nel 2004. L’Aquila, comunque, è 12°, come il Leocorno per l’Assunta 2000. L’Oca è stata fortunata, occupando la seconda colonna proprio dove si trovava la bandiera di Pantaneto lo scorso anno il 16 agosto ma anche quella della Chiocciola nel 1999. Settima colonna per il Bruco, la stessa della Selva nel 2019 con Remorex scosso. Curioso il fatto che la bandiera dell’Istrice si trovi proprio alla stessa colonna in cui nel 2016 c’era la Lupa quando fece cappotto. E la Giraffa? Al 14° posto, identico all’Onda nel 2013 e al Leocorno nel 2007. Almeno dal 1999 ad oggi non ci sono invece ricorsi fortunati per le altre due che corrono l’Assunta 2023, Drago e Torre.

La.Valde.