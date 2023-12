Tanti turisti a Natale nel Senese, "ponte dell’Immacolata, dati buoni. L’auspicio di un dicembre positivo"

Montepulciano, 8 dicembre 2023 – Sicuramente c’è anche chi resterà a casa, perché non tutti si possono permettere un "piccolo lusso", ovvero di concedersi un weekend fuori.

Ma il turismo si muove e la provincia di Siena rimane una meta ambita grazie ai suoi borghi, alle sue eccellenze enogastronomiche e a quel clima di relax ideale per chi vuole farsi un tuffo lontano dallo stress delle grandi città. E dicembre è un mese che promette bene per il turismo ad iniziare proprio da questo weekend.

«C’è motivo per confidare che dicembre possa essere positivo per tutto il comparto turistico senese. C’è bisogno di ottimismo dopo alcune settimane non brillanti tra ottobre e novembre, in buona parte a causa del maltempo: il ponte dell’Immacolata arriva con buoni numeri, ma l’auspicio è che così possa essere fino a tutte le festività".

Queste le parole di Filippo Grassi, presidente provinciale Assoturismo Confesercenti a che ha commentato le anticipazioni elaborate dal Centro Studi Turistici: tra centri d’arte e le diverse aree della provincia di Siena si annuncia generalmente un tasso di occupazione dei posti letto superiore alla media regionale, con punte più pronunciate tra Chianti (87%) e Valdichiana (92 %). Ma sorridono anche la Val d’Orcia (86%) e la Val d’Elsa (82%).

Le strutture ricettive sono pronte ad accogliere i visitatori, così come bar e ristoranti, agriturismi compresi che in Italia sono sempre più gettonati per una vacanza. A livello nazionale Coldiretti ha sottolineato che "sono oltre mezzo milione le presenze dei vacanzieri italiani che hanno scelto di alloggiare negli agriturismi nel Ponte dell’Immacolata spinti dalla collocazione favorevole della festività. È quanto emerge dalle prime stime di Coldiretti e di Terranostra Campagna Amica per la ricorrenza dell’8 dicembre che rappresenta il primo vero banco di prova per il turismo di Natale". Gianluca Cavicchioli, direttore di Confagricoltura Siena, sottolinea a La Nazione come "sicuramente rispetto al passato la stagione delle presenze si allunga, dobbiamo anche essere bravi ad essere originali in quello che proponiamo, abbiamo delle cose che altri non hanno ma che non riusciamo a valorizzare".

E poi ci sono gli eventi, ormai consolidati, che riescono ad attirare un numero importante di visitatori. A Montepulciano si attendono tante persone pronte a vivere l’atmosfera natalizia grazie a "Natale a Montepulciano" con le sue casette nel centro storico e tante iniziative per tutta la famiglia. Si parla di "pienone" e anche in questo fine settimana sarà attivo il servizio navetta.

L.S.