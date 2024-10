Tanti disagi a Sovicille. Il Rosia rompe gli argini: "Chiusura delle scuole. Una polemica sterile"

"La situazione sta lentamente migliorando. La speranza è adesso che non piova ulteriormente. C’è una nuova allerta per la giornata di oggi". Il sindaco di Sovicille Giuseppe Gugliotti, dopo aver trascorso 24 ore di fuoco, da una parte all’altra del territorio comunale per fronteggiare l’emergenza alluvione, guarda avanti. E prepara la macchina comunale, qualora si dovesse verificare un nuovo nubifragio. Con campi e zone ancora allagati sarebbe un duro colpo. Tanti hanno ringraziato il primo cittadino per la vicinanza e l’impegno in una fase particolarmente difficile. Sul fronte politico, però, in serata Loretta Valentini di Svolta a Sinistra lamenta che "nessuna comunicazione è stata diramata alla cittadinanza per informare quali strade fossero interrotte o chiuse, nessuna comunicazione, se non a tarda notte, per avvisare le famiglie e tutti i lavoratori nelle scuole della chiusura, insomma di fatto, molto è stato lasciato alle iniziative dei singoli cittadini che hanno cercato di fare rete sui social o tramite altri canali". "Vorrei che chi fa polemica sulla comunicazione relativa alla chiusura delle scuole – aveva spiegato Gugliotti già nel primo pomeriggio – capisse che non eravamo a giocare a biliardo ma su una miriade di interventi. Prima di decidere ci siamo confrontati con la prefettura, inoltre era poi smesso di piovere ed alcune criticità superate. Quando intorno a mezzanotte ha ripreso forte la comunicazione. Nell’emergenza non è semplice avere la tempestività che le persone chiedono".

"Tutto il tratto che da Pian dei Mori va verso il Rospaglio, dove c’era l’allagamento della strada. Anche in prossimità della necropoli c’erano parecchi detriti e sassi, di diversa grandezza. Ciò ha reso molto difficoltosa la circolazione", spiega il sindaco Gugliotti. C’è stata una frana sulla strada di Barontoli, un vero e proprio torrente a Malignano. Anche un salvataggio (vedi articolo a fianco) compiuto dai vigili del fuoco. "Sulla strada del Padule una coppia in auto è stata all’improvviso circondata dall’acqua che saliva ma essendosi spento il motore non riusciva più a tornare indietro. I vigili del fuoco erano a San Rocco, sono stati avvertiti – spiega Gugliotti –, arrivando nel giro di pochi minuti. E li hanno fatti uscire in sicurezza dalla vettura. Li abbiamo portati noi a casa transitando da San Rocco perché a quell’ora, verso le 21.30, era ancora praticabile la strada". Il guado di Brenna ieri sempre allagato, ancora fuori gli altri torrenti e corsi d’acqua. Oltre ad alcuni punti del Padule, anche a Ponte allo Spino, "diversi allagamenti si sono registrati – prosegue il sindaco – a Rosia perché il torrente ha rotto gli argini. In paese si sono riempiti d’acqua diversi garage, anche in località La Macchia". Si possono prevenire situazioni come quella di giovedì? Si è scatenata sia a Siena ma soprattutto a Rosia la narrazione per cui i fossi vanno puliti. "Soprattutto all’ingresso del paese – osserva – c’è anche la necessità di rivedere il tiraggio dei fossi. Tutto vero. Oggettivamente un’attività di ripulitura è stata svolta, al di là di quelli troppo piccoli. Alle Volte c’è stato l’allagamento di un garage per un problema di fognatura bianca e tubazioni, tutto vero. Avevamo progettato l’intervento e individuato le ditte che hanno rinunciato per motivi diversi . Non siamo riusciti ad effettuare il lavoro, dovremo rifinanziare e rimettere a gara". Gugliotti rilancia: "In una certa misura si può prevenire con un’attività costante finanziando adeguatamente interventi di messa in sicurezza che sono una priorità assoluta".

La.Valde.