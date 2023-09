Tanti appuntamenti per Santa Caterina

Alle 15 la fiera di beneficenza in San Filippo, alle 20 ritrovo dei ragazzi del campo scuola e alle 21,15 serata musicale con 2I Karmadelic. Tanti appuntamenti anche oggi a Colle per Santa Caterina in festa in onore della Madonna Addolorata. L’iniziativa di carattere religioso si concluderà domani sera alle 23 con gli ormai tradizionali fuochi di artificio a illuminare la notte di Colle.