Tante manifestazioni tra novità e tradizione

Un pieno di appuntamenti in Valdelsa in tema e in vista del Natale. Tra i più attesi c’è a Casole d’Elsa l’edizione straordinaria di Praesepium, la grande manifestazione diffusa per le vie dell’antico borgo con il coinvolgimento di quasi trecento figuranti. Sei date tra il 26 dicembre e il 6 gennaio, con orario 15-19. All’Archeodromo di Poggibonsi troviamo ’Giorni della vigilia’: è ormai giunto l’inverno e il villaggio del IX secolo si prepara al Natale con un evento oggi dalle 14 alle 17. Sempre oggi arriverà in piazza Berlinguer (area pedonale) Heroes Bus, il pullman dei supereroi con animazione per bambini. Sempre a Poggibonsi, concerto del Coro ‘Servi della Gioia’, oggi alle 11 al Politeama.

A Colle, al Teatro del Popolo alle 17 di sabato 21, è in scaletta il Concerto degli auguri degli alunni della Scuola media Arnolfo di Cambio di Colle, Casole e Radicondoli. Il 21 e 22 a Colle si può scoprire il fascino di un weekend con delitto medievale in un Palazzo del XVI secolo, il Renieri. Da segnalare a Monteriggioni il 24 dicembre la tradizionale Fiaccolata di Natale sulla Via Francigena. Il ritrovo è per le 21 in piazza Alighieri. Partenza alle 21.30 per Abbadia Isola dove alle 23 sarà possibile prendere parte alla Messa nella chiesa dei SS. Salvatore e Cirino.

A San Gimignano, oggi dalle 10 alle 20 in piazza Duomo, Mercatale della Valdelsa, dalle 14 alle 18 nella Sala Cancelleria evento dedicato ai bambini "ToscanaBricks — Il Lego Users Group della Toscana". Alle 16 inaugurazione del Presepe in piazza Duomo. Sabato 21 dalle 15.30 piazza Duomo, Babbo Natale con la slitta. Alle 16,30 in centro storico ’Biancaneve’, spettacolo teatrale per bambini dai 3 ai 12 anni con Giardino Chiuso. A Radicondoli oggi alle 17 in Sala mostre Sergio Pacini, inaugurazione della mostra ’Il Fiore dei Venti’ di Susanna Rigon.