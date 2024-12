Tante assunzioni sotto l’albero

Con l’avvicinarsi dello shopping natalizio, le grandi catene del commercio stanno ampliando gli organici, anche in vista delle aperture straordinarie nei fine settimana. MediaWorld è alla ricerca in Toscana di addetti alla vendita con contratti part-time o full-time a tempo determinato. Si richiede disponibilità a lavorare su turni e nei weekend, oltre ad una passione per la tecnologia. Le sedi di lavoro includono Empoli, La Spezia, Pisa, Firenze Novoli, Firenze Campi Bisenzio, Figline e Incisa Valdarno, Lucca. A Firenze MediaWorld cerca inoltre un capo settore/manager per il punto vendita. In questo caso, è necessaria un’esperienza di almeno due anni nel ruolo. Per candidarsi e consultare tutte le posizioni aperte visitare il sito: careers.mediamarktsaturn.com. Anche Unieuro, nell’ambito dell’elettronica e degli elettrodomestici, è alla ricerca di personale. Il gruppo seleziona store manager per i punti vendita di tutte le province toscane e per La Spezia. I candidati ideali hanno maturato esperienze in contesti strutturati del settore retail e possiedono, si legge sull’annuncio, "un approccio consulenziale alla vendita". Unieuro cerca inoltre magazzinieri per la sede di Sesto Fiorentino. Per candidarsi, è possibile visitare la pagina dedicata: unieurospa.com/people/lavora-con-noi. Opportunità di lavoro arrivano, infine, da Decathlon, che seleziona personale per i punti vendita di Grosseto, Livorno, Arezzo, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino e Firenze. Per candidarsi: lavoraconnoi.decathlon-careers.it.

mo.pi