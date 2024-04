Talenti musicali dell’Istituto Henze. In scena al Poliziano 47 giovani

Un gran galà musicale per quarantasette musicisti ai quali andranno ventisette borse di studio. È l’evento che oggi alle 17.30 andrà in scena sul palco del Teatro Poliziano di Montepulciano, per il consueto concerto che valorizza i nuovi talenti dell’Istituto di Musica H. W. Henze. Il galà musicale delle borse di studio è promosso dalla scuola musicale diretta da Alessio Tiezzi e si sviluppa attraverso un programma tra brani tratti dal repertorio classico e composizioni più recenti, con elaborazioni originali di carattere pop-rock.

Un viaggio da Schubert ai Pinguini Tattici Nucleari, lungo le più diverse sensibilità sonore. Il sassofonista diciannovenne Satya Vannuzzi si è aggiudicato la borsa di studio "Guido Masneri" interpretando Bagatallen di Erwin Dressel. Miglior allieva più piccola è invece Maria Vittoria Romani, violinista di appena 6 anni, ma per le bambine e i bambini fino a nove anni di età ci sono altri sette premi speciali della giuria. La borsa di studio intitolata a Don Marcello Del Balio per la sezione pianoforte-organo-fisarmonica va al pianista Nicola Milano, mentre quella dedicata ad Aldo Garbini per gli archi arride alla violoncellista Sara Ellen Trenkova.

Nella Musica da Camera si afferma il Trio Bizet composto da Mariarosa Corsi (flauto), Simone Paddeu (flauto), Arianna Procino (arpa), mentre tra i fiati si distingue il flautista Simone Paddeu. Si affermano inoltre Francesco Bandinelli alla chitarra classica e Jacopo Benocci alla chitarra acustica. Ad aggiudicarsi la borsa di studio legata ad Alfonso Amorosa, già presidente della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, è Costanza Valli (canto moderno); tra i gruppi pop-rock-jazz si impone il Quintetto Henze formato da Elisa Melchionna, Giacomo Ciacci, Sauro Casucci, Marco Rosignoli, Marco Bracciali.

Premi speciali della giuria attribuiti a Chiara Cipriani (clarinetto), Pietro Prianti (pianoforte), al Trio piccole dita danzanti, all’insolito organico flauto-elettronica-batteria Penguin Stars e ancora al duo Corinna Procino e Gabriele Cavalletti e tra violiniste dell’Orchestra Poliziana, vale a dire Elena Mary Pulimoottil, Agata Franzoso ed Elena Barbi. Attestato di merito per Alexandra Anza (canto) e menzioni d’onore per i Giovani Archi Poliziani e i Giovani Violini Sarteanesi.

Riccardo Bruni