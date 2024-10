Talent per giovani artisti under-35. Esibizione finale al festival Xenos

Una grande occasione quella di oggi per gli under35. E’ in programma oggi alle 16.30 nella sala “Italo Calvino” del Santa Maria della Scala, la presentazione del talent di arti performative legate alla corporalità per giovani under 35, la cui esibizione finale avverrà durante il festival “Xenos” in programma dal 14 al 16 novembre all’interno del vecchio Spedale. Il Presidente della Fondazione Santa Maria della Scala Cristiano Leone, la direttrice Chiara Valdambrini, il direttore dei Teatri di Siena Vincenzo Bocciarelli e l’assessore alle Politiche Giovanili Micaela Papi presenteranno il talent per i giovani: sarà un’occasione da non perdere per artisti, professionisti e non che desiderano portare la propria arte sul palco dei Teatri di Siena. Possono partecipare al talent giovani tra i 16 e i 35 anni, residenti o domiciliati nella provincia di Siena, che si esibiscono in arti legate alla corporalità. Gli artisti possono presentarsi sia da soli sia come parte di una compagnia, purché almeno un membro abbia meno di 35 anni.

Per partecipare è necessario inviare entro martedì 29 ottobre, il modulo di partecipazione allegato al bando all’indirizzo [email protected]. Per ulteriori informazioni e iscrizioni: Servizio Politiche Giovanili e Pari Opportunità del Comune di Siena Telefono 0577/292438 - 292218 - 292301- 292492e-mail: [email protected] o [email protected]. Il bando completo è consultabile sull’Albo pretorio del Comune di Siena.