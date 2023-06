Tale e quale brilla, Ungaros è ok Murtas: "Bis nella Selva? Possibile"

di Laura Valdesi

SIENA

"Come sto? Bene", dice Sebastiano Murtas. A cavallo aveva già rimontato da tempo ma ieri è stata la sua prima uscita ufficiale dopo il brutto infortunio a Monticiano a seguito del quale fu portato alle Scotte. "Avete preso un bello spavento? Anche io – scherza – ma sono cose che succedono nelle corse. Mi hanno dato qualche punto però nel male sono stato molto fortunato. E’ andato giù Tale e quale senza che potessi evitarlo. Ci ho inciampato. Adesso sono da corsa e prontissimo per un giubbetto", aggiunge. Poi loda Ungaros, cavallo chiacchierato per il lotto: "Ha debuttato lo scorso anno, adesso ha un po’ di esperienza in più. Che gli ha fatto bene", chiarisce. S’inizia a parlare dei giubbetti, appunto. "Un ritorno nella Selva? Ci può stare", risponde Murtas.

Se la ricomparsa del fantino sul palcoscenico del Palio è osservata speciale da parte dei dirigenti – più concentrati e impegnati del solito, perché manca poco all’appuntamento –, anche Violenta da Clodia con cui ha fatto coppia proprio Murtas in avvio ha riempito l’occhio. Si è visto Carboni su Vankook, Dino Pes su Unamore ha detto la sua, inutile negare che Compilation di Federico Guglielmi è stato annotato nel cellulare dei dirigenti. Come pure l’uscita dai canapi di Carboni su Tale e quale che ha fatto un giro sostenuto e fluido smentendo i rumors che non fosse al 100%. E se Balzana, montata da Nicola Giorgi, non ne voleva sapere di avvicinarsi alla mossa, ha fatto vedere di che pasta è fatto il sauro di 9 anni Veranu, montato nella terza batteria da Marco Bitti. Piaciuto molto il vincitore del palio di Fucecchio, Banzay, montato da Puligheddu. Poteva mancare la pioggia? E’ caduta anche ieri ma si stavano svolgendo le ultime batterie.

I cavalli insomma non mancano. Ora l’attenzione si sposta tutta sul lotto e sugli interessi delle Contrade (che possono essere diversi anche all’interno del medesimo schieramento) a mettere dentro Violenta più Tale e quale per calamitare il big desiderato, oppure a toglierli entrambi livellando e di fatto cristallizzando maggiormente le monte. La strada è ancora lunga da fare, tanti i passaggi.

Prima che venga diffusa la lista dei cavalli alla previsita (tarda serata del 15, dopo le riunioni con i capitani), ci sarà un bel momento organizzato dai Donatori di sangue delle Contrade. Come già fatto nel 2019, avverrà una donazione collettiva alle Scotte il 14 , alle ore 11, a cui parteciperanno fra gli altri Trecciolino e Bellocchio, Tittia, Scompiglio, Gingillo, Brigante, Voglia, Tamurè e Federico Fabbri. Oltre a dirigenti di Contrada.