Tagliano palo della telecamera come ’Fleximan’

Difficile dire se abbiano usato una motosega oppure un frullino per tagliare di netto il palo di una telecamera i cui ’occhi’ servivano per il controllo della viabilità e della sicurezza sulla strada. I vandali, imitando ’Fleximan’, l’ignoto (o gli ignoti) che nel nord Italia hanno fatto strage dei pali degli autovelox, sono dunque arrivati in Valdelsa. Per l’esattezza, il fatto è accaduto qualche giorno fa sulla Provinciale che dal paese scende verso Colle. Praticamente al bivio per Mensano, dunque nella zona del campo sportivo. Qualcuno ha pensato bene di tagliare di netto appunto il palo che sorreggeva le telecamere di sorveglianza che servono alle autorità per il controllo della viabilità e per la sicurezza è stato tagliato e gettato in mezzo al campo (nella foto). E’ la prima volta che succede un fatto del genere, apparso subito molto grave. Non si tratta di autovelox che fanno le multe ma solo di ’occhi’ che hanno il compito di controllare la circolazione stradale di ogni mezzo che percorre la provinciale. Il fatto è stato segnalato alla polizia municipale e, di conseguenza, ai carabinieri. Che adesso certo controlleranno i filmati della videosorveglianza in quel tratto per carpire eventuali movimenti strani.

Ma a chi dava noia quella postazione? Non è da escludere che sia stata scambiata proprio per un autovelox e per questo tolta di mezzo. Le forze dell’ordine sono al lavoro e stanno indagando.

Romano Francardelli