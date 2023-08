Tabaccheria Piero baciata dalla sorte

Ha elargito ieri premi complessivi per 5mila euro, la nota Tabaccheria Piero di Poggibonsi, un via della Libertà, nelle immediate vicinanze del centro, guidata da Fausto Guercini. Un biglietto del concorso 20X, del costo di 5 euro, ha fruttato la bella somma di 4mila euro. Un altro tagliando, del concorso Vinci in grande, ha visto un secondo scommettitore portare a casa mille euro.