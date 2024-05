Sviluppo di vaccini antinfluenzali. Meeting con gli esperti mondiali

In corso a Siena l’ottava edizione di ’Influenza Vaccines for the World – IVW 2024’, conferenza che riunisce esperti di fama mondiale nel campo dei vaccini antinfluenzali e delle questioni correlate (adiuvanti, somministrazione, strategie di vaccinazione). Gli esperti del settore – riuniti nell’Auditorium di Toscana Life Sciences – stanno condividendo i dati più recenti e le tendenze emergenti riguardanti i vaccini e le tecnologie antinfluenzali attuali, nonché la loro disponibilità, distribuzione e implementazione a livello globale.

A dare il benvenuto ai partecipanti a Siena, che per la sua storia è sempre stata all’avanguardia nel campo dei vaccini, è stato il professor Emanuele Montomoli, membro del comitato scientifico dell’IVW 2024 e chief scientific officer e fondatore di VisMederi. Montomoli ha invitato la comunità scientifica impegnata nella ricerca e sviluppo dei vaccini antinfluenzali a discutere di nuove tecnologie e strategie di somministrazione. "È stato un piacere introdurre l’incontro del meeting ’Influenza Vaccines for the World’ che si sta tenendo a Siena. Crediamo fermamente che solo con una comunicazione efficace sarà possibile migliorare la copertura vaccinale", sottolinea il professor Montomoli, che è anche ordinario dell’Università di Siena. Tra i relatori, anche anche Alessandro Manenti, chief development officer di VisMederi, che è intervenuto con una presentazione intitolata ’Valutazione dei vaccini antinfluenzali: metodi e aspetti critici’ e Veronica Cannucci, administrative manager, ha presentato le attività della Fondazione VisMederi.