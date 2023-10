Svelato restauro della Madonna di Vignano

Oggi alle 18, presso il Museo Diocesano, Oratorio di San Bernardino, presentazione del restauro della tavola lignea attribuita a Bartolo di Fredi, opera realizzata fra gli anni ’60 e ’70 del sec. XIV, testimonianza della prossimità dell’artista a Simone Martini e alla sua scuola. L’immagine rappresenta la Vergine col Bambino e viene dalla chiesa di Sant’ Agnese a Vignano.

Le precarie condizioni di conservazione e i parziali restauri succedutisi nel tempo, avevano reso indispensabile un intervento di consolidamento della tavola e di ripristino delle parti leggibili dell’immagine. Il restauro, commissionato dall’Arcidiocesi è stato affidato al restauratore Jacopo Carli e reso possibile dal contributo del Rotary Club Siena Montaperti e Inner Wheel Siena. L’opera restaurata, che andrà ad incrementare il patrimonio del Museo Diocesano, sarà presentata all’interno del Museo che raccoglie tesori d’arte provenienti dalle parrocchie, come la celebre Madonna del latte di Ambrogio Lorenzetti. Iterverranno don Enrico Grassini, direttore dell’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi, Gaia Tancredi, past president Rotary Club Siena Montaperti e Marlise Disperati, past president Inner Wheel Siena. L’opera sarà presentata da Alessandro Bagnoli e dal restauratore Jacopo Carli.