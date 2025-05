Susino è protagonista. Affermazione europea

Samuele Susino, ad appena 14 anni, si è distinto per un’affermazione europea negli aeromodelli. In questi giorni in Spagna la prima prova della stagione 2025 del campionato di acrobazia con maxi aeromodelli Eurocup Imac, evento che ha visto la partecipazione dei migliori. Il giovanissimo pilota di Monteriggioni, all’esordio continentale, si è imposto nella categoria Sportsman. Samuele ha preso a muovere i primi passi tra gli aeromodelli a soli otto anni al campo di volo GAV - Gruppo Aeromodellisti Valdelsani – a Fontana di Staggia Senese con piccoli aeromodelli in polistirolo. Invogliato dal desiderio di migliorare nelle prestazioni e grazie alla fortuna di aver conosciuto Sacha Cecconi (pluricampione europeo e italiano di Ponte Buggianese), ha cominciato a volare con modelli sempre più potenti e ad allenarsi nelle figure di precisione, fino ad arrivare a misurarsi nelle prestigiose rassegne odierne con il suo Laser 230: apertura alare di ben 260 centimetri e spinto da un motore bicilindrico di 130 cc. Samuele ha quindi iniziato a cimentarsi nelle gare Imac nel 2022, partendo da un impegno "casalingo" a Mensanello terminato con la terza piazza. Le forti motivazioni hanno permesso l’anno successivo a Samuele, con un nuovo aeromodello più competitivo, di vincere il campionato italiano Basic, passando alla categoria Sportsman. Dodici mesi fa, la terza posizione in classifica generale. Preludio al successo nell’appuntamento inaugurale del 2025 nei cieli iberici. Giusto il tempo del cambio di valigia, adesso: da venerdì a domenica prossimi, a Roma, la seconda gara del campionato italiano. Domenica 25, al campo di volo GAV di Staggia Senese, in agenda il meeting Libertas alla presenza di piloti di aeromodelli di vari generi e misure.

Paolo Bartalini