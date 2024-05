Suolo pubblico, disposte chiusure per altri tre locali

Ancora tre esercizi commerciali sanzionati per il mancato rispetto della normativa sull’occupazione del suolo pubblico. La prima chiusura, di dieci giorni, riguarda un’attività che senza alcuna autorizzazione ha occupato ai lati dell’ingresso quattri metri quadri. Le altre due sono di cinque giorni: una per un’occupazione di circa 30 metri senza permesso, l’altra per un’occupazione alle 8,50 quando il permesso è tra le 19 e le 24. I provvedimenti emessi riguardano sanzioni elevate nei mesi scorsi.

Ieri invece sono stati diffusi i dati relativi ai controlli della polizia municipale tra fine aprile e maggio, per quanto attiene il rispetto del decoro urbano e il rispetto dell’utilizzo del suolo pubblico.

Per quanto riguarda il decoro, si annuncia nella nota di Palazzo pubblico, sono state elevate quattro violazioni per il non corretto conferimento dei rifiuti; è stata inoltre effettuata una sanzione a un musicista che effettuava in strada musica dal vivo con amplificazione senza autorizzazione e due violazioni ad altrettanti locali del centro storico che riproducevano musica ad alto volume oltre l’orario consentito.

Relativamente all’utilizzo del suolo pubblico, inoltre, sono state sei le violazioni accertate dalla polizia municipali per altrettanti esercizi per il non rispetto delle concessioni o la mancanza di titoli autorizzativi.