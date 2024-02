Sul podio per le multe. Siena è terza in Italia per gettito pro capite

I numeri spesso ’ballano’, nel mettere a fuoco l’entità delle multe emesse-incassate dall’amministrazione comunale, ma la tendenza è quella che conta quando si stilano classifiche nazionali, anche perché i criteri di valutazione sono omogenei. Ed ecco allora che risalta la posizione di Siena sul fronte delle multe, in baso all’elaborazione del Sole 24 Ore su dati del ministero dell’Economia e finanze, con un poco lusinghiero terzo posto assoluto per importo pro capite. La quota è di 133,5 euro a testa, preceduta solo da Firenze (198,6) e Rieti (151,2, reduce da un incremento del 608 per cento in un anno).

Premessa inevitabile, per Siena come per Firenze e altre realtà: il dato è condizionato anche dalla presenza di molti turisti, che inevitabilmente finiscono per contribuire all’impennarsi del gettito. Però resta il dato assolutamente significativo, che parte da una rilevazione di 7,1 milioni di euro di multe effettivamente incassate nel 2023, con un incremento del 25,2 per cento rispetto all’anno precedente.

Una tendenza che da alcuni anni vede comunque Siena ad alto livello.

La svolta numerica fu con l’adozione degli autovelox fissi da parte della giunta Valentini (sulla Cassia e sul lotto zero della Due Mari), poi sostituiti dai tutor alla stessa altezza con in più l’introduzione dei tanti rilevatori del passaggio con il rosso semaforico, che tante multe hanno contribuito a emettere. Facendo impennare notevolmente, rispetto al passato, il gettito delle multe agli automobilisti.

In consiglio comunale, l’assessore al bilancio Riccardo Pagni ha ricordato che per il 2024 sono stati messi a bilancio 15 milioni di euro dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, di cui 4,5 derivanti da eccesso di velocità.

"La metà di quanto riscosso – ha precisato in aula l’assessore Pagni – sarà destinato all’introduzione di misure e accorgimenti per incrementare la sicurezza stradale".

Le altre città capoluogo toscane oltre a Firenze (198,6 euro pro capite, per 71,8 milioni) e Siena (133,5 per 7,1 milioni): Grosseto 83 euro (6,8 milioni), Pistoia 69,2 euro (6,2 milioni), Pisa 66,5 euro (5,9 milioni), Livorno 58,1 euro (9 milioni), Arezzo 44,3 euro (4,3 milioni), Lucca 43,3 euro (3,9 milioni), Massa 34,9 euro (2,3 milioni), Prato 28,6 euro (5,6 milioni).

Orlando Pacchiani