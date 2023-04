Sul palco a Torrita per i ragazzi fragili

Non si ferma l’attività dell’associazione "Durante e Dopo di Noi" che da 6 anni, con i suoi oltre 60 volontari e con circa 100 associati, si occupa di ragazzi disabili e fragili. Un’attività ramificata in tutto il sud senese che si sostiene con le quote associative e col lavoro gratuito di chi mette a disposizione il proprio tempo. A questa meritoria associazione è da sempre vicino il Lions Club Valdichiana che nella serata del 14 aprile, al Teatro degli Oscuri di Torrita di Siena, ha organizzato lo spettacolo "I compromessi sposi", rivisitazione in chiave comica del capolavoro di Manzoni, in collaborazione con la Compagnia Teatro Giovani Torrita, finalizzato proprio ad una raccolta fondi. Un’iniziativa importante che la presidente di "Durante e Dopo di Noi", Cristina Lorenzoni, saluta con favore, ricordando l’impegno dei ragazzi che frequentano la struttura: "Abbiamo deciso di dare una linea ed un connotato al centro, come noi lo chiamiamo, e cercare un’attività laboratoriale con la pittura delle ceramiche". Le ceramiche realizzate con grande passione e amore sono pezzi unici, dei piccoli capolavori che vengono venduti con una offerta presso mercatini organizzati in occasioni di feste patronali e celebrazioni di vari paesi. Tra l’altro quest’anno dovrebbe finalmente prendere vita, entro l’estate 2023, la nuova sede presso il Molino dell’Astrone, nell’ambito di un bene confiscato alla criminalità organizzata. Nei giorni scorsi gli ospiti del centro, infine, hanno avuto il piacere della visita del cardinal Augusto Paolo Lojudice che ha conosciuto le famiglie, i volontari e i ragazzi, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto.

Massimo Montebove