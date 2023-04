Successo Trofeo Terre di Toscana A Chianciano oltre seimila persone fra atleti, accompagnatori e famiglie

Una bella festa di calcio ma anche tante persone che hanno riempito alberghi ed agriturismi in prossimità di Pasqua. In Valdichiana si è svolta l’edizione n.25 del "Trofeo delle Terre Toscane - Città di Montepulciano Memorial Giordano Bellari" (7-9 aprile), intitolato ad una mai dimenticata figura del mondo del calcio poliziano e del Bravìo. Un torneo giovanile a cui hanno partecipato ben 81 squadre provenienti da tutta Italia con oltre 30 realtà calcistiche presenti. Organizzato dall’Asd Sport Eventi e Cultura, le partite hanno coinvolto numerosi impianti sportivi della zona. Le premiazioni si sono svolte e Chianciano Terme dove si è vista un bel po’ di gente. Una notizia positiva anche per gli alberghi (ad oggi non tutti a Chianciano hanno deciso di riaprire) con le camere che si sono riempite. Nicola Leonardi, responsabile tecnico della Sport Eventi e Cultura e dell’evento ha parlato di "1.700 persone tra atleti e familiari per ciascuno dei tre giorni" per un totale quindi di oltre "cinquemila presenze" ma che arrivano ad "oltre 6500" se si considera quelle persone "che per l’alloggio si sono organizzate autonomamente". Atleti, genitori e staff che hanno dormito a Chianciano ma anche nei paesi vicini. "Siamo estremamente soddisfatti - continua Leonardi - della riuscita della manifestazione che ad oggi rappresenta l’evento sportivo più importante del centro Italia nel periodo pasquale. Un grande sforzo organizzativo". Leonardi aggiunge che i partecipanti hanno apprezzato "l’ottima qualità degli impianti di gioco, la bellezza dei posti che hanno visitato, l’accoglienza nelle strutture ricettive". L’evento ha visto disputarsi "250 partite in due giorni e mezzo" con uno staff da 40 persone impegnato. Per Leonardi tutto ciò è stato reso possibile "grazie alla sinergia fra tutti gli attori del territorio", in particolar modo "i due comuni capofila che hanno concesso il patrocinio e sostenuto l’iniziativa, Chianciano e Montepulciano" ma anche le società sportive e quindi "la Poliziana che ha messo a disposizione l’impianto "Bonelli" e seguito le pratiche autorizzative presso la Federcalcio; l’Acquaviva, il Pienza, la Nuova Chiusi e il Sarteano che hanno messo a disposizione gli ottimi impianti sportivi". Un grazie è andato anche al "Comando dei vigili urbani di Chianciano che ha coordinato la logistica degli oltre 30 bus al seguito" e alla "Uisp di Siena ed Arezzo che - conclude Leonardi - ha messo a disposizione il personale per arbitrare le partite delle categorie di scuola calcio".

