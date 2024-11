Successo mondiale di Marco Landi

E’ tornato a distanza di 60 anni nel suo Liceo classico di Montepulciano, ed ha incantato gli studenti. Il chiancianese Marco Landi ieri è stato l’ospite d’onore di una conferenza, promossa dal Rotary Club, con la presenza del Sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, rivolta ai ragazzi dei Licei. L’ingegnere Landi ha raccontato la sua vita professionale ed ha parlato di intelligenza artificiale e dei suoi algoritmi matematici. Lo ha fatto usando un linguaggio che ha rapito i giovani, parlando di talenti: partendo proprio da un insegnamento che al liceo ascoltava sempre durante l’ora di religione e cioè la parabola dei talenti dal Vangelo di Matteo. Tutti sanno che la Apple nel 1997, ormai sull’orlo del fallimento, riassunse Steve Jobs, il suo mitico fondatore, che negli anni ’80 era stato cacciato e questo si rivelò un’idea geniale, perché da allora la Apple risorse con prodotti innovativi come Iphone, Ipad e Ipod. Pochi sanno che è stato a Marco Landi, era il capo mondiale della Apple, a riassumere Jobs. I ragazzi del liceo hanno fatto domande e sono stati coinvolti da una narrazione che li ha magicamente accompagnati a scoprire la storia di Landi che poi li ha spinti a diventare loro stessi "scrittori" di algoritmi ed imprenditori di se stessi. Un italiano eccellente, che aveva cominciato giovanissimo vendendo scarpe nel suo paese natale nel negozio della famiglia Carlini e che è arrivato a capo della Texas instrument in Asia, presidente mondiale Apple. Il suo racconto è partito da qui ed ha lasciato un regalo speciale e cioè un sistema di intelligenza artificiale che gli studenti potranno testare in classe. "Non possiamo prescindere da questo binomio e cioè sviluppo in un linguaggio contemporaneo di sostenibilità, di valori. Pensiamo assieme a cosa significa poter lavorare in un territorio d’eccellenze come quello senese; noi dobbiamo agire per i nostri giovani, per insegnare loro che qui è possibile fare innovazione" ci ha dichiarato Marco Landi che adesso vive in Francia dove svolge il ruolo di Presidente dell’Istituto EuropIA. Il Sindaco Angiolini ha parlato di una "occasione unica di stimolo prezioso per i nostri ragazzi".

Anna Duchini