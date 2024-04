Stupro di gruppo in centro. Il racconto di una donna

E’ durata tre ore l’udienza per il presunto stupro di una studentessa senese avvenuto nella notte fra il 30 e il 31 maggio 2021 in un appartamento vicino a piazza del Campo. Una vicenda che ha già portato alla condanna con rito abbreviato a sei anni del calciatore Manolo Portanova e di suo zio. Ieri dalle 9 per quasi tre ore è stata ascoltata una donna che si trovava nell’abitazione al momento in cui si sarebbe consumato l’abuso. L’udienza scorsa era stato sentito l’uomo che con lei è indagato per presunte false dichiarazioni al pm ma solo per un passaggio delle affermazioni fatte quando furono ascoltati durante le indagini. Entrambi sono assistiti dall’avvocato Daniele Bielli. La testimone ha parlato per circa tre ore fornendo elementi utili alla ricostruzione della vicenda anche con riferimento ai testimoni pregressi. Il processo, che vede imputato uno dei quattro giovani accusati dello stupro che ha scelto la via del dibattimento, difeso dagli avvocati Antonio Voce e Filomena D’Amora, riprenderà a luglio per sentire i testi della parte civile. E a settembre potrebbe deporre l’imputato.