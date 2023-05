Studenti in visita al depuratore delle Tolfe "L’acqua ha bisogno di competenze"

Come funziona un impianto di depurazione? Quanto è importante per il ciclo dell’acqua e per la sostenibilità ambientale? Sono solo alcune delle domande rivolte ai tecnici di AdF dagli studenti dell’istituto Monna Agnese che si sono recati in visita all’impianto di depurazione in strada delle Tolfe. La collaborazione proseguirà anche la prossima settimana quando gli stessi alunni della classe quinta dell’indirizzo in biotecnologie ambientali si recheranno al laboratorio di analisi di AdF a Grosseto, dove si controllano in media, ogni giorno, 334 parametri per garantire la qualità della risorsa idrica erogata. "Crediamo fortemente nel valore dei progetti educativi e formativi – spiega il Presidente di AdF Roberto Renai – per questo apriamo alle nuove generazioni le porte dei nostri impianti". Il depuratore delle Tolfe è un impianto di trattamento a fanghi attivi, con una potenzialità di progetto di 10mila abitanti equivalenti a fronte dei circa 78mila che vengono attualmente trattati, pronto quindi per eventuali espansioni urbanistiche. L’impianto raccoglie le acque reflue di parte dell’abitato di Siena, provenienti dalla zona di Scacciapensieri, San Miniato, Ficareto e del policlinico Le Scotte.