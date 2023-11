Studenti di Madrid ospiti della città

Quattordici alunni della scuola statale italiana di Madrid, ospiti in questi giorni a Poggibonsi dei coetanei della media Leonardo da Vinci. Tutto nel programma di scambi internazionali tra studenti che vede da tempo impegnato l’Istituto comprensivo 2 diretto da Maresa Magini. Una bella opportunità e una esperienza di vita per i ragazzi, accolti dalle famiglie locali. Domani la partenza, dopo una settimana di viaggi, lezioni e momenti di condivisione a cura dell’insegnante di spagnolo Matilde Marzi e dei docenti dell’istituto com sede a Madrid, Giuliana Magazzù e Riccardo Gilone. Nel mese di febbraio, poi, gli studenti di Poggibonsi ricambieranno la visita recandosi nella capitale iberica per un’ulteriore tappa del percorso di amicizia in ambito scolastico.