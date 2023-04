Studenti dell’Iis Bandini insieme al Cai Successo per ’Montagna che passione 2’

Si è concluso con il trekking bandiniano sulla Montagnola Senese il progetto “Montagna che passione 2”, attività extracurriculare realizzata con la collaborazione del Club Alpino Italiano, sezione di Siena. Il progetto ha coinvolto molti studenti dell’IIS “S. Bandini” con attività pratiche, come imparare a fare i nodi, a momenti più teorici, come gli approfondimenti sui cambiamenti climatici, in particolare sulla glaciologia e la cartografia fino ad attività di carattere psicofisico come l’arrampicata in palestra o in falesia. Allo svolgimento delle attività hanno collaborato in particolare i soci CAI Stefano Carli, Luca Vigni, Riccardo Soldati, Francesco Parigi, Andrea Guideri, Giacomo Gambini e Sabrina Bacchini. "Il piacere di camminare, di stare immersi nella natura, di recuperare una dimensione più umana, fatta di ritmi cadenzati, di rumori tenui e di silenzi, lontano dal frastuono del quotidiano e soprattutto senza cellulari perchè in questa parte del mondo non c’è segnale – sottolinea il dirigente Stefanelli –. Un’esperienza per i ragazzi, ma anche per chi ragazzo non lo è più, camminare insieme è riuscire a vincere uno scoglio, un pregiudizio e superare le tante barriere mentali".