Studenti caricati a Pisa e Firenze. Rettori in campo

Cariche della polizia contro i cortei per la Palestina a Pisa e a Firenze. I rettori delle Università di Siena prendono posizione. Roberto Di Pietra tuona: "L’Università di Siena, così come tutte le Università, sono luoghi di libera espressione del pensiero. Le modalità di questa libertà non possono che avvenire nell’ambito dei valori della democrazia e della pacifica convivenza. Esprimiamo condanna e sconcerto insieme agli altri Atenei toscani per i fatti di violenza accaduti a Pisa". Il rettore dell’Università per Stranieri Tomaso Montanari scrive sui social: "La polizia di una Repubblica la cui Costituzione garantisce la libertà di manifestare carica violentemente a Pisa (e Firenze) studenti che chiedono il cessate il fuoco in Palestina: stiamo scivolando all’inferno. Il ministro dell’Interno spieghi se la Costituzione antifascista è ancora vigente".