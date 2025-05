Palazzo Ricci, la Scuola elementare di teatro porta in scena Pinocchio

Pinocchio, immortale storia di Carlo Collodi, ha un ruolo importante nella vita e nella carriera di Carlo Pasquini, autore, regista, titolare della Scuola elementare di teatro, da anni ospitata dall’Accademia di Palazzo Ricci, a Montepulciano. "Ho sempre amato Pinocchio, è stato il primo libro che ho letto, da bambino, e rileggendolo da adulto, l’ho trovato sempre bellissimo" racconta Pasquini. "Ho lavorato su Pinocchio, creando nel 2012 uno spettacolo per il Piccolo Teatro di Milano, con ottanta ragazzi con difficoltà in scena, e nel 2020 l’ho ripreso per la nostra ‘scuola’: lo preparammo per tutto l’inverno, poi ci bloccò la pandemia". Ora, finalmente, in una versione adattata a diciassette allievi da 8 a 14 anni, il Pinocchio di Pasquini va in scena, domenica, con due rappresentazioni, alle 17 e alle 18.30, nel Salone di Palazzo Ricci (ingresso a offerta). "Parlando con i ragazzi mi sono reso conto che pochissimi avevano letto il libro – spiega l’autore –, il riferimento per tutti è il cartone animato Disney. Era l’occasione giusta per approcciarsi all’opera di un autore toscano e a un personaggio toscano: così abbiamo lavorato per sette mesi, vedendoci tutte le settimane, e ora siamo pronti alla rappresentazione".

La Scuola elementare di teatro propone un approccio pedagogico alla messa in scena e alla recitazione, affidata alla responsabilità e all’impegno dei ragazzi, senza l’intervento di attori adulti. La convivenza tra grandi e piccoli è una scelta innovativa che responsabilizza i primi e mette i secondi in condizione di imparare. Il cast: Gioele Bisti, William Camastra, Alyssa Meniconi, Filippo Turchi, Dafne Rosati, Gaia Vella, Enea Pagliai, Ines Coco, Matilda Dearman, Andrea Da Silva, Martin Yurtyn, Bernardo Migliorucci, Michele Aiello, Alan Yurtyn, Hugo Gregoretti, Celeste Baldi e Gabriele Stortoni. Scene di Fernando Dottori, costumi di Elisa La Porta.

Diego Mancuso