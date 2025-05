Studenti a lezione da ’Arnolfo’. In cattedra lo chef stellato Trovato

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo 1 ’Antonio Salvetti’ di Colle a lezione dallo chef stellato Gaetano Trovato. Un’esperienza indimenticabile per gli studenti che hanno avuto l’occasione di incontrare un ’maestro’ della cucina. Due appuntamenti formativi d’eccellenza, organizzati in collaborazione con il rinomato ristorante ’Arnolfo’, hanno chiuso l’anno scolastico con iniziative capaci di coniugare orientamento, continuità educativa e sensibilizzazione alla sostenibilità. Il primo evento si è svolto ieri ed è stato dedicato all’orientamento in uscita per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

"Come evento conclusivo delle attività di orientamento in uscita – spiega la scuola – le classi terze della scuola secondaria di primo grado, i cui alunni sono interessati agli indirizzi enogastronomico, turistico ed economico, hanno avuto l’opportunità unica di partecipare a un incontro formativo al ristorante ’Arnolfo’, eccellenza locale conosciuta a livello internazionale". Dalle 11 alle 12 gli studenti hanno potuto confrontarsi direttamente con lo chef Trovato, approfondendo tematiche cruciali come l’importanza della materia prima, il legame con il territorio, la valorizzazione delle professionalità locali e la sostenibilità nei settori produttivi. Un’occasione preziosa per ampliare gli orizzonti formativi e motivare i ragazzi a seguire percorsi coerenti con le loro passioni.

Il secondo appuntamento è fissato per giovedì con l’evento conclusivo del Progetto Continuità: Agenda 2030 e sostenibilità. Protagonisti saranno i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia (plessi Maremmana e Buonriposo) e gli alunni delle classi quinte della scuola primaria dei plessi ’A. Salvetti’ e Gracciano. L’iniziativa chiude un percorso annuale dedicato ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, con un focus particolare su salute, benessere, ambiente e inclusione sociale.

"Anche in questa occasione – fanno sapere dalla scuola – sarà presente lo staff del ristorante ’Arnolfo’, per coinvolgere i più piccoli in un’esperienza formativa sul valore della stagionalità dei prodotti, sulla lotta allo spreco alimentare e sull’importanza delle scelte quotidiane consapevoli". I due incontri si terranno alle 10 nella scuola primaria ’A. Salvetti’ (con la scuola dell’infanzia Maremmana) e alle 11 nella scuola primaria di Gracciano (con la scuola dell’infanzia Buonriposo).

Lodovico Andreucci