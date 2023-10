Strisce pedonali di Isola d’Arbia: "Valutiamo un semaforo"

"Monitoriamo la situazione di Isola d’Arbia, in corso la fattibilità per un semaforo". Così l’assessore alla Mobilità Enrico Tucci ha risposto all’interrogazione di Alessia Pannone, FdI, in merito alla pericolosità delle strisce pedonali presso Isola d’Arbia, la relativa messa in sicurezza e la riqualificazione. "L’amministrazione – ha detto Tucci – presta la massima attenzione alla sicurezza stradale, in primis dei pedoni. In particolare ricordiamo che con delibera di giunta di agosto 2023 avente ad oggetto ‘Interventi in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ‘ è stato previsto tra l’altro uno stanziamento di 70mila euro da fondi Pnrr per la realizzazione di interventi dedicati al miglioramento della sicurezza con specifici sistemi di illuminazione e segnalazione detti ‘Attraversamenti Pedonali Luminosi’". E infine: "A Isola d’Arbia – ha aggiunto Tucci – è in corso di valutazione la fattibilità di un impianto semaforico a chiamata pedonale per proteggere i pedoni sull’attraversamento nei pressi della Chiesa di Sant’Ilario, previo parere di Anas e autorizzazione del Condominio Borgo della Mercanzia".